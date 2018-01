Batteria di un iPhone va in fumo: evacuato Apple Store, un ferito e 7 intossicati

Otto persone sono rimaste ferite in modo lieve e un Apple Store è stato evacuato a Zurigo, nel nord della Svizzera, in seguito al surriscaldamento di una batteria di un iPhone. Lo riportano i media locali.

Un cliente sarebbe entrato precipitosamente nell'apple store che si trova nella strada principale di Zurigo, nei pressi della stazione ferroviaria, "a causa di una batteria in surriscaldamento accompagnata da fumo", ha spiegato la polizia di Zurigo in un comunicato.

Il dipendente che ha provato a rimuovere la batterie è rimasto leggermente ustionato alle mani e altre sette persone sono state medicate sul posto. I danni sono stati contenuti grazie alla "reazione del personale" che ha versato polvere di quarzo sulla batteria per contenere il fumo che fuoriusciva.

Una cinquantina tra clienti e dipendenti che si trovavano nel negozio sono stati evacuati per precauzione. Specialisti stanno esaminando la batteria in questione per tentare di far luce sulle cause dell’accaduto.