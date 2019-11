Corre nel bosco in fiamme per salvare un koala dal rogo, il WWF: "Rischio estinzione"

Solo il coraggio di una donna ha salvato uno koala da morte certa. Il piccolo marsupiale era intrappolato tra fuoco e fumo, ustionato e in preda al panico nei boschi in fiamme di Long Flat, un villaggio rurale nel New South Wales nell'Australia orientale.

La zona è da giorni devastata dagli incendi e sono ripetuti gli interventi di soccorso per i piccoli orsi vero e proprio simbolo del continente.

Nei video che arrivano dai reporter locali si vede una donna usare il proprio vestito per recuperare il piccolo koala per poi rinfrescarlo con l'acqua e avvolgerlo in una morbida coperta. L'animale è stato trasportato al vicino ospedale per koala di Port Macquarie.

Lewis ora sta meglio e per lui i veterinari hanno preparato un gustoso banchetto di eucalipto fresco.

Lewis is around 14 years old ... he’s well enough to have a munch on some eucalyptus leaves this morning. Is still suffering some serious burns after being rescued from a bushfire yesterday. 🐨 @9NewsSyd pic.twitter.com/OFzX9PqfeW — Lizzie Pearl (@lizziepearl) November 19, 2019

L'immagine della donna australiana che in reggiseno corre tra i roghi per salvare il piccolo orsetto riporta l'attenzione sulla tragedia degli incendi in Australia che da settimane stanno devastando il New South Wales.

Secondo le stime del Wwf Australia il cosiddetto “Triangolo dei koala” è messo in ginocchio dagli incendi senza precedenti, favoriti anche dal riscaldamento globale, aggravati dall’eccessivo disboscamento e lo sviluppo agricolo e urbano: gli incendi potrebbero aver ucciso circa 350 esemplari, oltre ad aver distrutto buona parte dell’habitat primario della specie.

Un disastro considerando che le popolazioni dei koala nel New South Wales e del Queensland si sono già quasi dimezzate in 20 anni a causa della perdita di habitat e che oggi resta in Australia solo il 5 per cento della loro popolazione che viveva in questo continente solo pochi secoli fa.