Vietava a moglie e figli di lavarsi per "non sprecare" acqua: denunciato

Una vita ormai impossibile, una vicenda finita per ora con una denuncia. A Frosinone un marito e padre di famiglia "avaro" avrebbe di fatto vietato a moglie e figli di lavarsi per non consumare acqua e corrente elettrica. L'imprenditore di 46 anni, padre di tre figli, per risparmiare sulla spesa andava spesso anche a mangiare alla mensa della Caritas. Alla moglie avrebbe vietato di praticare l'igiene personale, e anche i figli sarebbero spesso stati costretti ad andare a scuola senza lavarsi.

Secondo quanto riportato oggi dai giornali locali, come FrosinoneToday, in alcuni periodi l'uomo costringeva tutta la famiglia a restare al buio per non "sprecare la corrente". Anche per questo moglie e figli venivano visti in giro fino a tarda sera. Un giorno la moglie, stanca di essere vessata e maltrattata, si è rivolta ad un centro antiviolenza del capoluogo ciociaro.

Ora, supportata dagli operatori dell'associazione che combatte la violenza di genere, ha trovato alloggio in un rifugio protetto della provincia. Il marito invece è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.