Nozze da record: 70 anni di matrimonio per nonno Giuseppe e nonna Carmela

Convolati a nozze nel gennaio del 1948, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ieri hanno festeggiato insieme alla propria famiglia il loro anniversario. 70 anni di matrimonio per i coniugi Lipira, una coppia inossidabile di Gangi, in provincia di Palermo. Un anniversario che profuma di storia, scrive PalermoToday, soprattutto in tempi di divorzi facili e matrimoni lampo.

Giuseppe Lipira e Carmela Bevacqua - lui di 95 e lei di 94 anni - sono l'esempio di un amore raro, la rappresentazione concreta di un'unione "nella gioia e nel dolore". La coppia ha mangiato una torta circondata dall’affetto dei figli, Giuseppina, Maria, Antonina, Santo e Gaetanina.

Nozze di ferro a Gangi: non è una novità da queste parti. Già due anni fa un'altra coppia celebrò lo storico anniversario.