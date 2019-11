Raggi prende in giro Salvini impegnato in una diretta Fb dal Campidoglio: "Parla da solo"

Mentre Salvini è impegnato in una diretta Facebook dalla scalinata che porta in piazza del Campidoglio a Roma, qualcuno lo riprende a sua volta: è la sindaca Raggi, che pubblica sul proprio profilo Twitter il video del leader della Lega, completamente solo e intendo a parlare di Roma al proprio pubblico social.

"Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece... si ritrova a parlare da solo...#SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma", scrive Raggi su Twitter.

Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece... si ritrova a parlare da solo... #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma pic.twitter.com/7yDfZTNQfh — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 27, 2019

Dal palco di un comizio tenuto a Civitavecchia per sostenere il sindaco Ernesto Tedesco e il suo no alla decisione della Raggi di conferire nella discarica della città portuale mille tonnellate di rifiuti in più provenienti da Roma, Salvini aveva annunciato che sarebbe venuto proprio al Campidoglio.