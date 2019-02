Per ricordare la moglie morta a San Valentino tappezza la città con le sue foto

"Ogni giorno, è solo un giorno trascorso senza di lei", sono le parole ricche di tristezza di Franco Rovelli, un uomo di Lecco che, per ricordare la moglie deceduta il 14 febbraio 2018, il San Valentino dello scorso anno, ha tappezzato la città di manifesti con la sua foto, accompagnata da una semplice scritta ''Ciao Lella''.

Così veniva chiamata Maria Grazia Buttironi, la 60enne originaria di Olginate, nel lecchese, a cui il marito ha voluto dedicare questo pensiero, proprio nel giorno in cui si celebra la festa degli innamorati

Come racconta il Giornale di Lecco, la donna era molto nota in zona per via del suo lavoro da maestra delle scuole elementari. Una donna amata da tutti, soprattutto dal marito, che sulle pagine del giornale locale ha ribadito il suo sentimento: "L’ho fatto perché l’ho sempre amata e l’amo ancora. Mi manca sempre, ogni giorno e manca anche a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di volerle bene perché era impossibile non farlo. Anche per tutto loro ho affisso questi manifesti, per fare in modo che potessero vedere ancora una volta il suo bel sorriso".