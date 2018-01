E' morta Lucy, la bimba di 8 anni intrappolata in un corpo da vecchia

Si è spenta a soli 8 anni Lucy Parke, una bimba nord irlandese con il corpo da anziana, a causa della rara sindrome di Hutchinson-Gilfor, meglio nota come Progeria. Questa patologia causa un invecchiamento precoce del corpo, senza alterare la mente.

Al momento non esistono cure per questa sindrome, che causa nei bambini l'insorgere di malattia comuni negli anziani, portandoli a morte certa entro i 20 anni di vita. Nonostante fosse cosciente della sua malattia, Lucy non aveva mai perso la voglia di vivere e sorridere, tanto da diventare il simbolo della lotta a questa rarissima patologia.

Come riporta il Belfast Telegraph, la scomparsa di Lucy è stata annunciata dai genitori con un toccante messaggio sui social network: “Abbiamo perso la nostra preziosa Lucy. Il suo corpo era debole ma il suo cuore era forte. Il suo amore per la vita e il suo meraviglioso sorriso ci hanno dato forza e ci hanno resi orgogliosi di essere i suoi genitori"