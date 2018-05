Morta la moglie di Mariano, il nonno che ha commosso l'Italia

La sua storia ha commosso l’Italia. Parliamo di nonno Mariano, 90 anni, una grave malattia e una casa sotto sfratto. Adesso, come racconta PalermoToday, l’uomo è anche vedovo perché la moglie è morta due giorni fa. Sulla casa dell’anziano pende da un'ordinanza di sgombero per una lite familiare con la nipote Isabella.

Nonno Mariano dovrebbe essere sfrattato lunedì perché la parte abusiva della casa potrebbe far crollare l’intera palazzina. Si tratta dell'abitazione che ha costruito, dove ha vissuto per 60 anni e dove, ormai gravemente malato, vorrebbe morire. I medici hanno sconsigliano lo spostamento dall'abitazione, perché il trauma potrebbe portare Mariano alla morte.

Domani, ci sarà un’udienza in cui verrà chiesta una nuova sospensione del provvedimento. Se non verrà accolta, Mariano dovrà lasciare la casa. La prima ad andarsene – forse anche per lo stress dovuto alla vicenda dello sfratto – è stata la moglie morta in ospedale nella notte tra lunedì e martedì a 85 anni.

L'incubo di Mariano - portato alla luce da PalermoToday - è stato raccontato anche dalle Iene. A volere lo sfratto è la nipote Isabella che con il marito ha comprato l’intera casa all’asta dopo che era stata pignorata per debiti per le continue cause perse dalla famiglia dell'anziano.

La palazzina era stata divisa in due alla morte del padre di Mariano. Alla madre di Isabella era toccato il piano sotto, Mariano sopra alla sua parte ha costruito un piano a tutti gli effetti abusivo.

La storia di nonno Mariano, il video delle Iene