Trovato morto il giovane talento del calcio: in un video i suoi ultimi istanti di vita

Il calcio russo è sconvolto per la morte di Aleksey Lomakin, giovane trequartista classe 2000 della squadra Primavera del Lokomotiv Mosca. "Siamo scioccati da questa tragedia - si legge in un post del Lokomotiv - il club vuole esprimere le più profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Aleksey". Nel video di una telecamera di sorveglianza (che non pubblichiamo) sono ripresi gli ultimi drammatici momenti del ragazzo, morto assiderato: dopo una serata trascorsa con un amico, durante la quale avevano bevuto alcolici, il 18enne è ripreso mentre cammina in un parco innevato prima di cadere in un fiume.

Si vede nel video una volpe che trascina il giubbotto del povero Lomakin a qualche centinaio di metri di distanza. Proprio il ritrovamento del giubbotto, con all'interno i documenti, ha preceduto quello del corpo senza vita. Il termometro quella notte è sceso ad almeno sette gradi sotto lo zero. L'amico di Aleksey non è riuscito a fornire altri elementi utili per ricostruire quanto accaduto. I due amici avrebbero avuto un diverbio con un tassista, che non li avrebbe portati fino alla destinazione. Non ci sono segni di violenza sul corpo della giovane promessa del calcio russo. Secondo i quotidiani, la madre di Lomakin ha segnalato agli inquirenti che il giovane prendeva un farmaco di nome tropicamide, un farmaco anticolinergico usato normalmente dagli oculisti sotto forma di collirio, ma che se assunto a dosi maggiori può generare una serie di effetti psicotropi. Le indagini sono tutt'ora in corso.