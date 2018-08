"Di Maio? Simpatico pivello: è il primo napoletano che si è fatto fregare da un milanese"

"Sono libero, fotografo tutti", dice Oliviero Toscani parlando dello scatto al vicepremier Luigi Di Maio - da lui realizzato - apparso sorridente in primo piano sulla copertina di Forbes Italia. Intervistato dal Corriere della Sera, il famoso fotografo parla anche delle polemiche che stanno coinvolgendo la famiglia Benetton (per cui Toscani ha lavorato) in merito alla gestione di Autostrade per l'Italia e al crollo del Ponte Morandi a Genova.

"Sono un fotografo indipendente che lavora per varie società. Da quando esce Forbes in Italia ho fatto io tutte le copertine ad eccezione di due perché ero via. E per 18 anni non ho lavorato per Benetton. Cosa c'entro con Benetton e cosa c'entro con il ponte di Genova? Adesso sembra che il ponte l'abbia fatto cascare io o Benetton, ma robe da matti", racconta.

Oliviero Toscani ha poi raccontato il primo incontro con il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: "Era il 24 luglio, un sabato. Ci siamo visti al Ministero. Ci siamo dati del tu. Sono stato con lui due ore, gli ho fatto vedere anche l'ultimo lavoro che ho fatto per i Benetton, quello con i ragazzi nudi. E gli è piaciuto. Mi ha detto: "Interessante". Ecco ho notato che non ha una grande cultura artistica... C'era un quadro di Depero in ufficio e non sapeva neanche chi fosse".

Lacune in storia dell'arte a parte, il fotografo continua a parlare di Di Maio e descrive l'impressione suscitatagli: "Parla bene, è molto più fresco di quelli tristi che c'erano prima. Ovvio che Calenda è più preparato. Di Maio è un pivello. Ma è divertente: è il primo napoletano che si è fatto fregare da un milanese (Matteo Salvini, ndr)".