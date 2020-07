Ucciso e fatto a pezzi con una motosega: la terribile fine del giovane guru tech

E' stato ucciso, poi decapitato e smembrato con una motosega nel suo lussuoso appartamento del Lower East Side, a Manhattan. La polizia ha ritrovato così il corpo di Fahim Saleh, giovane imprenditore di 33 anni d’origini bengalesi fondatore della start-up Gonkada. Appoggiata accanto al cadavere è stata rinvenuta una motosega, ancora attaccata alla corrente: uno scenario terrificante. Niente sangue nell'appartamento, e questo dimostra secondo gli inquirenti che l'omicidio "è opera di un professionista". Secondo quanto riferito ai media dal Dipartimento di polizia di New York, nella casa è stato rinvenuto il torso sprovvisto di capo e di arti, che sono stati a loro volta ritrovati poco distante.

Saleh era anche il fondatore della compagnia Pathao, una compagnia di tassisti in motocicletta lanciata in Bangladesh, e dell'azienda Gokada, una start-up nigeriana del delivery che dà lavoro a un migliaio di fattorini. Le indagini, circondate dal massimo riserbo, sono solo all'inizio. Ci sono le immagini di una telecamera di sorveglianza all'ingresso del palazzo nel Lower East Side: mostrerebbero la vittima assieme a un sospetto: si tratta di un uomo, con indosso una mascherina, cappello e guanti, inquadrato assieme a Saleh mentre entra in ascensore per raggiungere l'appartamento.