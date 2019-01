Trova un osso di topo nella pasta: intervengono i Nas

Mangia un piatto di pasta e ci trova un ossicino di un topo. Disavventura ad Ancona per un 24enne, Mikael Tarquini, operatore di Anconambiente, che si era cucinato un piatto di fusilli in bianco: questa mattina sono intervenuti i carabinieri del Nas che appresa la notizia da un articolo del Resto del Carlino si sono attivati per far partire i primi accertamenti del caso.

Il frammento, lungo circa 3 millimetri, è stato escluso che sia di natura umana da una veterinaria che lo ieri lo ha visionato nel suo ambulatorio supponendo che appartenga ad un piccolo roditore.

Il giovane era a casa, martedì scorso, e stava cenando con dei fusilli in bianco, solo olio e parmigiano, quando masticando ha sentito una sensazione strana.