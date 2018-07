Box auto tra le siepi e servizio di sorveglianza incluso: a Roma c'è il parcheggio dell'amore

Il nome dice già tutto: "Parking Camporella" è il nuovo parcheggio dell'amore a Roma, pensato per chi - non avendo un nido d'amore in cui gioire della propria intimità - vuole godersi dolci effusioni amorose con il proprio partner in luoghi più o meno pubblici, ma lontano da occhi indiscreti. Tutto vero, tanto che il nuovo love parking della capitale ha un sito, una pagina Facebook sponsorizzata, un video di presentazione e tanti passaparola tra lo scandalizzato, il sorpreso ed il grato.

Come racconta Eugenio Russo su RomaToday, questo "parcheggio", tanto elementare quanto geniale, sorge nella ridente via Leofreni, all’angolo con via di Salone. È aperto tutti i giorni per tutto il giorno e ha una risposta ad ogni vostro timore. Primo: la privacy. Qui si ha a che fare con un imprenditore esperto, che già vanta identica esperienza dal 2006 a Bari. Per la sede capitolina ha pensato a tutto: sono 55 i “box auto” distanti almeno un metro l’uno dall’alto, circondati da siepi alte oltre due metri e mezzo, a cui si accede tramite un cancello automatico che, una volta chiuso, lascerà i passeggeri nel più totale isolamento. Ed eccoci al secondo timore: la sicurezza. Ciò che eccita alcuni, ma spaventa la maggioranza degli amanti della camporella, è la possibilità di essere spiati, quando non aggrediti. Al Parking, invece, c’è un servizio di sorveglianza (ovviamente esterno ai box) attivo h24 per garantire, oltre alla privacy, anche tranquillità. Terzo timore: il prezzo. Anche questo è competitivo e di sicuro costa meno di un hotel. Il costo è di €4 per la prima ora (o frazione) e di 2€ per ogni mezz’ora successiva (o frazione).

Ma ce l’avrà qualche difetto questa attività? Sì: lo stile e i servizi. Rifugi per cuori in fremito come questo sono spuntati come fiorellini in tutta Italia ed i migliori offrono servizi igienici all’avanguardia, distributori automatici di preservativi ed altra utile oggettistica che al “Camporella” mancano.