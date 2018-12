Il bimbo ha fretta di nascere: parto in strada la Vigilia di Natale

Un bel maschietto di tre chili e sei, che aveva troppa fretta di festeggiare il suo primo Natale, non lasciando neanche il tempo ai suoi genitori di arrivare all'ospedale di Rimini. Una storia a lieto fine in pieno spirito natalizio raccontata da Tommaso Torri su RiminiToday.

Il piccolo è venuto alla luce nella piazzola di rifornimento di un distributore di benzina mentre i genitori correvano disperatamente verso l'Infermi. La mamma non è riuscita a sopportare le forti contrazioni, con il compagno che si è trovato costretto ad accostare in via della Repubblica nella piazzola della Tamoil per chiamare un'ambulanza del 118.

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo il bambino stava già uscendo, con gli infermieri di Romagna Soccorso che si sono dovuti improvvisare ostetriche per portare a termine il parto in maniera naturale. Dopo la nascita, il piccolo e la sua mamma sono stati trasportati in ospedale dove sono stati ricoverati per precauzione.