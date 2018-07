L'eroe della porta accanto: pompiere fuori servizio salva la vicina da un incendio

Quando ha udito le urla della vicina di casa e l'odore di bruciato, non ci ha pensato due volte e, senza indossare la divisa di sorta, si è lanciato tra le fiamme per salvare la donna in pericolo. L'eroe della porta accanto è un pompiere fuori servizio, intervenuto per domare un rogo scatenatosi in un'abitazione di Montegrotto Terme, in provincia di Padova.

L'incendio

Come racconta PadovaOggi, le fiamme sono scaturite all'improvviso nell'appartamento in corso delle Terme a Montegrotto: erano le 12.30, ora di pranzo, e la padrona di casa come ogni giorno stava cucinando con diversi fornelli accesi. Un attimo di distrazione e la cappa è stata avvolta dal fuoco, sprigionando un denso fumo nella stanza. Terrorizzata, la donna ha chiamato aiuto e il primo a sentirla è stato un vicino, pompiere di professione, che in quel momento era a casa fuori servizio.

Il salvataggio

Si è precipitato nell'appartamento, ha prima di tutto portato in salvo la proprietaria e, mentre gli altri presenti allertavano la centrale dei vigili del fuoco, è tornato all'interno per sedare le fiamme ed evitare che intaccassero altre stanze. All'arrivo dei colleghi il grosso del lavoro era fatto: il focolare è stato estinto e hanno messo in sicurezza lo stabile.