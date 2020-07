Pony di tre anni picchiato a morte da due ragazzi, caccia ai responsabili: "Serve giustizia"

Un pony di tre anni è morto in seguito alle brutali percosse ricevute. A nulla sono valse le cure dei veterinari di un'associazione che si occupa di animali e ora è caccia ai responsabili.

È successo in Irlanda, a Dublino. Un passante ha notato il pony nei pressi del Grand Canal, nella zona ovest della Città, in evidente stato di bisogno. Così ha allertato i volontari di My Lonely Horse Rescue (MLHR), che si sono messi subito alla ricerca dell'animale, assistiti anche dalla polizia. Quando lo hanno trovato, il pony appariva in "condizioni orribili", come spiega Dublin Live. Dopo un primo esame, i veterinari hanno concluso che il pony – a cui hanno messo il nome di Jenna – era stato selvaggiamente picchiato, con una setticemia in atto.

I volontari si sono dati il cambio lavorando anche di notte per garantire a Jenna un'assistenza h24, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Antibiotici e antidolorifici non hanno potuto fare nulla e dopo qualche ora il pony si è steso sul pagliericcio della stalla dove era stato portato, per non rialzarsi più. I volontari hanno fatto di tutto per cercare di alleviare le sue sofferenze, finché l'animale non è spirato "pacificamente", prima che riuscisse ad arrivare il veterinario.

L'associazione ha reso pubblica la storia e diversi testimoni si sono fatti avanti. Uno di loro ha raccontato di aver chiamato la polizia dopo aver visto un bambino che tentava di cavalcare il pony, trattandolo "in modo molto aggressivo", poi un ragazzo di più grande, tra i 15 e i 16 anni, si sarebbe avvicinato con un oggetto in mano e avrebbe picchiato l'animale sulla schiena e sul fianco. Il veterinario che si è preso cura di Jenna ha confermato che le ferite riscontrate sul pony sono compatibili con quelle di un "pestaggio".

I volontari chiedono ora che chi ha ucciso il pony venga assicurato alla giustizia.