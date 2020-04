Bimbo di tre anni si allontana da casa, il paese si mobilita e lo ritrova in poche ore

Un intero paese si è mobilitato per ritrovare un bambino di tre anni che si era allontanato da casa a Vajont, in provincia di Pordenone. Il piccolo è stato rintracciato un paio d’ore dopo a due chilometri dalla propria abitazione, in una zona isolata del vicino comune di Maniago.

A lanciare l’allarme era stata la mamma, dopo essersi resa conto che il bambino era uscito dal giardino mentre lei preparava la cena. Non era la prima volta che il piccolo riusciva ad allontanarsi da casa: era già successo un paio di mesi fa e da allora i genitori avevano rinforzato i sistemi di chiusura dell’abitazione, ma purtroppo il bimbo è riuscito a trovare un modo per uscire.

Dopo la segnalazione della scomparsa del bambino l’intera comunità di Vajont si è messa alla ricerca grazie al passaparola sui social. Indossando le mascherine di protezione e mantenendo le distanze di sicurezza, gli abitanti del paese - che conta circa 2mila anime - hanno iniziato a cercare il piccolo, mentre sul posto sono arrivate anche i carabinieri, le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino. A trovare il bambino, verso le 22.30, sono stati due abitanti del posto. Il piccolo stava bene, anche se infreddolito e spaventato .

Durante le ricerche la trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’ ha aperto vari collegamento dalla cittadina e aggiornato i canali social e il proprio sito internet per seguire il caso che fortunatamente si è risolto per il meglio in poco tempo.