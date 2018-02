Simbolo indiano manda in crash iPhone e Mac: come risolvere il problema

Incredibile.. ma vero. Basta ricevere un simbolo indiano via messaggio sul proprio iPhone e l'intero sistema iOS11 va in crash.

Non è un "virus", nulla del genere. E' semplicemente una lettera dell'alfabeto indiano (in particolare dell'idioma telogu, la seconda lingua più parlata dopo l'hindi) in grado di mandare in tilt l'applicazione che la visualizza (Whatsapp, Twitter, Facebook Messenger, Note, AppStore ecc.).

Il carattere "incriminato":

Si innesca dopo pochi secondi un bootloop (ovvero lo smartphone si accende e si spegne in continuazione).

Basterà un normale aggiornamento software nei prossimi giorni per risolvere il problema.

Cosa fare per rimediare nel frattempo? Se il messaggio è stato ricevuto tramite WhatsApp, il bug dovrebbe interrompersi alla ricezione di un nuovo messaggio, o cancellando il messaggio con il carattere indiano tramite WhatsApp Web. Nel caso in cui, però, non si riesca a sbloccare il telefono lo si dovrà resettare.