Sinatra, l'husky scappato per 2mila km dopo la morte della padronicina

Circa un anno fa si erano perse le tracce di Sinatra, un husky dal pelo marrone e bianco, scomparso a Brooklyn e spuntato a circa 2mila km di distanza, a Seffner, in Florida, dove è stato trovato e portato a casa da una ragazzina di 13 anni, Rose Verill.

Come racconta il quotidiano statunitense Tampa Bay Times, i genitori della 13enne, aiutati da un'amica, hanno tentato prima di rintracciare i proprietari di Sinatra, tramite il numero identificativo apposto su una targhetta dal veterinario, ma le informazioni erano incomplete, in particolare mancava una cifra al numero da chiamare.

Più fortunate le ricerche via Facebook, malgrado anche il nome del proprietario non fosse scritto correttamente e i Verill abbiano proceduto per tentativi in base a nomi simili. Una volta trovati i proprietari a New York, è emersa una tragedia: la padroncina di Sinatra era una quattordicenne, Zion Willis, uccisa in un incidente con armi da fuoco a casa di un amico. Sinatra l’husky era scomparso nel nulla proprio dopo la morte della giovanissima Zion.