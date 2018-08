Sposo eroe interrompe il suo matrimonio per salvare un ragazzo che stava annegando

Un matrimonio sulla spiaggia, lo sposo e la sposa che si guardano negli occhi, l'atmosfera romantica, la gioia delle foto di rito dopo il sì. Un momento dopo, la tragedia: qualcuno stava rischiando di annegare poco lontano e lo sposo - un sottufficiale della Guardia Costiera degli Stati Uniti - non ci ha pensato due volte e si è gettato in acqua. Così Zac Edwards, 32 anni, ha salvato un 18enne che stava per essere trascinato via dalla corrente a largo di Orange Beach, in Alabama. In un lampo, Edwards si è spogliato e si è tuffato per raggiungere il ragazzo, cercando di metterlo in salvo in attesa che arrivassero i soccorsi.

"Non pensavo che il giorno che ha cambiato in meglio la vita della mia famiglia avrebbe fatto lo stesso anche per la famiglia di qualcun altro", ha detto Edwards a Abc11. In quei momenti concitati, il suo unico pensiero era per la moglie Cindy, rimasta a terra a guardare il marito mettere in salvo uno sconosciuto.

Quando Edwards e il ragazzo sono riusciti a tornare a riva "eravamo in pessimo condizioni". "Quando mi sono rialzato, lei mi è corsa incontro con il vestito da posta, io sanguinavo dal naso e cercavo di dirle di allontarsi perché sapevo quanto fosse importante quel vestito e non volevo rovinarglielo".

"Eroe e marito nello stesso giorno", è stato l'orgoglioso commento di Cindy.