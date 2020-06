Litigano su Twitter, si scrivono e poi si incontrano dal vivo: si innamorano e si sposano

Si sono conosciuti litigando su Twitter. Poi si sono incontrati dal vivo, si sono innamorati e alla fine hanno deciso di sposarsi.

Protagonisti di questa storia d’amore moderna il fumettista 57enne Moreno Burattini, tra i principali soggettisti e sceneggiatori delle storie di Zagor per Sergio Bonelli, e la maestra Valentina Uccheddu, 47 anni.

“Qualche anno fa scrissi su Twitter una battuta che la fece arrabbiare e lei mi scrisse indignata in DM per litigare. Lo sventurato rispose”, ha raccontato ancora su Twitter Burattini, rispondendo a chi gli chiedeva come avesse conosciuto la donna che poi sarebbe diventata sua moglie.

Dopo quel primo messaggio privato per continuare la discussione, Burattini e Uccheddu hanno continuato a scriversi, poi hanno deciso di incontrarsi dal vivo, come racconta Il Tirreno.

Burattini era in viaggio dalla Toscana a Milano per raggiungere la casa editrice per cui lavora e Uccheddu gli chiese di fermarsi a metà strada tra Milano e Parma dove lei risiede. L’incontro avvenne a Piacenza. I due si fermarono a chiacchierare ai Giardini Margherita. Una chiacchiera dopo l’altra, finché si fece sera e Moreno e Valentina si resero conto di essere rimasti chiusi nel parco, scavalcando la recinzione per uscire. Tra i due era ormai scoppiato l'amore.

Qualche giorno fa, Burattini ha scelto ancora una volta il social network dove tutto è iniziato per chiedere a Valentina di sposarlo: “Ho promesso, due mesi fa, che se fossi sopravvissuto al virus avrei sposato la fidanzata. @Icronica, mi vuoi sposare?”.

Le nozze sono fissate per il prossimo 17 giugno, come scrive Il Tirreno.