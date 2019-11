Da 22 anni vive in un container: ora nonna Albertina rischia il processo

Albertinina Menichelli dal 1997 vive in un container datole dal comune di Valtopina perché la sua casa è danneggiata. La prima ditta che si occupa dei lavori fallisce poi iniziano i guai: anni di denunce, sequestro del cantiere, sospensione dei lavori. Dopo vent'anni di cantiere però nonna Albertina rientra nella casa ristrutturata scoprendo che - nonostante il conto di 42mila euro da pagare - allo stato attuale la casa è inagibile. Così scatta un altro ricorso al tribunale.

Come riporta la Nazione le cose si complicano quando il comune recapita una ordinanza di sgombero.

I figli di Albertina fanno presente al Comune che a fronte dell'età avanzata della madre, classe 1929, - affetta anche da Alzheimer - per la sopravvivenza della donna non è consigliabile sottoporla a un altro trasloco, come proposto dall'amministrazione che le aveva trovato posto alle case popolari.

A luglio però arriva l'ordinanza di sgombero, ma nonna Albertina ha deciso di rimanere dov'è e ora è indagata dalla procura della Repubblica di Spoleto per non aver ottemperato all'ordinanza.

Ma il sindaco di Valtopina, Lodovico Baldini, tiene a precisare che non c'è nessuna coercizione da parte del comune: "Dopo ventidue anni di errori spero di essere il sindaco che faccia tornare a casa la signora Albertina. Nell'ordinanza non c'è alcun intento punitivo, ma il dovere di evitare che Albertina trascorra un altro inverno nel container che peraltro è senza manutenzione perché ormai la Regione ha chiuso il capitolo-spese. Se mi danno l'opportunità sono pronto con la ditta a terminarle i lavori in casa, per sanare i vizi, ma l'Accertamento preventivo ci ha bloccato l'accesso da un anno".