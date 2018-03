Il gossip diventa reato, per la Cassazione raccontare il tradimento è diffamazione

Il pettegolezzo può diventare un reato: lo stabilisce la Cassazione con la sentenza numero 7856/2018.

La Corte Suprema ha infatti punito con il reato di diffamazione un uomo che aveva rivelato di avere intrattenuto una relazione con una donna sposata. L'uomo, diffondendo la voce tra i compaesani della donna, aveva anche detto di essere in possesso di filmati intimi a comprovare la relazione extraconiugale.

Le voci erano poi giunte alla donna che avava denunciato l’uomo per diffamazione, chiedendo il risarcimento dei danni lesivi della propria immagine di donna e madre.

A nulla è servito il tentativo di difendersi dell'uomo, che ha raccontanto come il pettegolezzo non fosse stato riferito a più persone contemporaneamente ma in tempi diversi: l’uomo è stato condannato in primo grado ed in appello, ed ora con la sentenza di Cassazione il fatto entra in giurisprudenza.

Quando raccontare un tradimento è reato

Non solo. La Suprema Corte, ha confermato la condanna dell’uomo affermando che la divulgazione della relazione extraconiugale assume un valore “intrinsecamente offensivo della reputazione” in quanto il tradimento è notoriamente un “comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati … oltre che al dovere di fedeltà derivante dal matrimonio”.

Secondo gli ermellini il tradimento è un anti-valore non consono al matrimonio e offensivo della reputazione, quindi socialmente bandito, ed il raccontarlo e vantarsene costituisce reato.

Il pettegolezzo è costato all’incauto amante una pesante condanna al risarcimento dei danni nei confronti della donna, costituitasi parte civile, oltre al pagamento delle spese processuali e di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende .