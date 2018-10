Sbaglia strada e prende tre multe in un minuto: il record è tragicomico

Sbagliare strada alla guida, perdersi e poi scoprire di aver preso ben tre multe nel giro di un minuto: serata a dir poco sfortunata per Pietro Abbondanza. Tutta colpa di una segnalazione non troppo visibile nel quartiere periferico di San Paolo, dnel tratto della bretella che porta all’ospedale di Legnano. Il cittadino legnanese racconta al Giorno la sua disavventura: "Non mi ero mai trovato ad attraversare quella zona del quartiere . Così quando ci sono arrivato, di sera a settembre, non mi sono accorto della segnaletica di divieto ben poco visibile, in un tratto di strada comunque insospettabile per questo tipo di limitazioni al traffico: una via ad accesso limitato in una zona tanto periferica della città è davvero una cosa strana".

"Sta di fatto che non avendo neppure compreso su che strada mi trovassi, attraversato il varco sono prima tornato indietro sullo stesso tratto, per riprendere infine, guidato dal navigatore e ugualmente ignaro, la stessa strada". Tre multe quindi, prese tra le 20.01 e le 20.02. Deve pagare 150 euro. Alla polizia locale gli hanno lasciato poche speranze: potrebbe provare a fare ricorso, ma il signor Abbondanza chiede semplicemente che siano messe indicazioni più chiare, per evitare che altri automobilisti si ritrovino come lui, con l'amara sensazione che spesso i Comuni vogliano "fare cassa" con le multe andando anche oltre il buon senso.