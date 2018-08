Turista italiano precipita in un'opera d'arte esposta al museo e finisce in ospedale

Un turista italiano è finito in ospedale dopo essere precipitato all'interno di un'installazione artistica di Anish Kapoor esposta al museo Serralves di Porto, in Portogallo. Secondo il quotidiano Publico, il turista si sarebbe avvicinato troppo all'esposizione "Discesa al limbo", un pozzo nero di due metri e mezzo di profondità, perdendo poi l'equilibro e finendo nel buco. L'uomo è stato poi portato all'ospedale di San Antonio, dove è stato curato per diverse contusioni.

Un portavoce del portavoce del museo ha fatto sapere che "il visitatore sta bene e presto tornerà a casa". L'installazione, ha spiegato, era segnalata e nei pressi c'erano anche dei componenti dello staff museale, ma ha aggiunto che verranno rafforzate le misure di sicurezza per evitare il ripetersi di episodi del genere.

Nel frattampo l'area in cui si trova l'opera è stata isolata e verrà riaperta in seguito, una volta completate gli interventi.