Perde portafogli con più di 12mila euro dentro, il gesto del ristoratore è da incorniciare

Una turista ha perso il portafoglio con dentro tutti i soldi della vacanza - più di 12mila euro - in un ristorante di Napoli ma fortunatamente il ristoratore lo ha trovato e glielo ha riconsegnato.

"Mi ha contattato su Instagram una donna, disperata. Mi ha detto di aver perso tutti i soldi che aveva portato con sé nella sua vacanza a Napoli. Mi ha chiesto aiuto e mi sono dato da fare per aiutarla", ha raccontato a NapoliToday Enrico Schettino, di professione avvocato, ideatore e gestore di 18 ristoranti dal marchio Giappo e di una Accademia di formazione che forma professionalità desiderose di entrare nel mondo della ristorazione nipponica. La turista aveva perso il portafoglio proprio in uno dei suoi ristoranti giapponesi, a Chiaia.

Dopo aver ricevuto il messaggio su Instagram, Schettino è andato nel locale per cercare il portafogli: "Sono corso al ristorante, l'ho messo sottosopra e ho trovato il portafogli della Disney con la sirenetta. Non ho neppure contato i soldi, mi sono recato in polizia e li ho consegnati".