Caldo, attenzione all'astenia: cosa mangiare per batterla (i consigli dell'esperto)

Il caldo è finalmente arrivato sull'Italia dopo alcuni mesi di maltempo, ma con il salire delle temperature salgono inesorabilmente anche spossatezza, astenia e mancanza di energia, tramutandosi in un “flagello” per gli italiani. Ma come si può combattere questa tipica stanchezza estiva? Esistono dei metodi naturali? Ebbene sì, con la conferma che arriva da Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizione: "Il caldo è arrivato all'improvviso e il nostro corpo cerca di adattarsi: con la vasodilatazione cala la pressione, e sudando si perdono acqua e minerali. Così arriva l'astenia. Attenzione però a non confondere questi sintomi con una carenza di zuccheri: a mancare sono i minerali''.

Astenia e spossatezza da caldo: cosa mangiare per difendersi

La dottoressa ha stilato anche una lista di alcuni consigli utili e alimenti “amici” per difendersi dalla morsa del caldo: ''I più indicati sono ciliegie, olive, cetrioli ma anche la tradizionale caprese, che non è amica della linea, come qualcuno ancora crede, ma si può portare in tavola in questo periodo per fare il pieno di minerali, calcio e acqua".

"Prima di tutto - avverte l'esperta - dobbiamo dire che questi suggerimenti sono indicati contro l'astenia da caldo in persone che non hanno problemi organici o soffrono di ipertensione. I cibi di stagione ci aiutano a sostenere il tono pressorio, reidratarci e contrastare con successo l'astenia - assicura Farnetti - E' il caso dei capperi: 3-5 capperi ben lavati nell'insalata aiutano a stabilizzare la pressione, inoltre sono ricchi di antiossidanti, calcio, magnesio, e sodio. Via libera anche ai pomodori, da soli o in insalata con le olive e l'uovo sodo, per fare il pieno di calcio, liquidi e minerali. Anche la caprese va bene in estate: è una ricetta nata proprio dove si sudava tanto, che apporta calcio, sodio e sali minerali. Non si tratta - ribadisce - di un piatto dietetico o alleato della linea, ma che aiuta a 'ricaricarsi'. Quindi non va bene per chi sta a dieta o è iperteso".

Cibi anti-caldo: dagli asparagi alla frutta

Un'altra preziosa risorsa per chi soccombe sotto le alte temperature di questo periodo sono gli asparagi, ottimi rimineralizzanti, ricchi di acido folico. Le punte si possono mangiare crude in insalata, o anche saltate in padella, gli asparagi si possono consumare anche bolliti come contorno (in questo caso più diuretico). E sono un alimento davvero ottimo per gli sportivi in questa stagione", suggerisce Farnetti. A chi si sente stanco ed è in cerca di uno snack, "il mio consiglio è di evitare il gelato, ricco di zuccheri, e preferire invece 20 grammi di formaggio stagionato". Inoltre è bene utilizzare nei nostri piatti estivi "basilico, salvia e timo, ricchissimi di minerali e polifenoli".

Via libera al pinzimonio, per fare il pieno di liquidi e minerali. "Bene anche la frutta di stagione: le ciliegie sono ricchissime di minerali e ferro, ci sono poi cocomero, melone e pesca, ma senza esagerare per via degli zuccheri. Un problema che non c'è con il cetriolo, ottimo ingrediente per centrifughe o estratti di verdura, insieme a sedano e carota", anche se Farnetti avverte: "Non esageriamo con i liquidi: il nostro corpo ha bisogno di cibo vero, di masticare". E l'acqua? "Bisogna bere frazionando le quantità e senza picchi, ma con regolarità durante tutta la giornata", conclude.