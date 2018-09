A Piacenza la prima scuola "phonefree": stop ai cellulari, anche a ricreazione

Il liceo scientifico sportivo San Benedetto di Piacenza è la prima scuola "phonefree" in Italia. I ragazzi hanno potuto sperimentare una tecnologia già sperimentata con successo nei college americani: una semplicissima custodia morbida nella quale riporre il dispositivo che richiede una base sbloccante, in possesso dell'insegnante. Una volta in classe, dopo che il docente ha bloccato lo smartphone nella custodia YONDR, gli studenti possono quindi tenere il telefonino per tutto il tempo ma non potranno aprire la tasca e usare il dispositivo fino al termine delle lezioni. Ricreazione compresa.

Telefonini "schermati", la sperimentazione arriva in Italia

Negli Stati Uniti, la sperimentazione si è dimostrata utile soprattutto per l’educazione alla socialità dei teen-ager, che spesso si isolano anche nel contesto scolastico, perdendo così le poche occasioni di socializzazione di cui la scuola è ancora valida risorsa. Questa soluzione è stata pensata anche per indurre ad un uso più consapevole delle tecnologie mobili, che spesso sono anche lesive della nostra privacy.

"I cellulari sono fonti di distrazione"

La dirigenza ha diffuso una lettera indirizzata ai genitori degli studenti. "Seppur consapevoli della grande utilità dei cellulari crediamo che il loro utilizzo diventi sempre più una fonte di distrazione, di comportamenti asociali e di conflitto sia a scuola che a casa", si legge nella lettera. "Crediamo fermamente che ciò permetterà ai nostri studenti di essere maggiormente coinvolti nelle attività di classe e nei compiti, meno dipendenti dalla tecnologia nello svolgimento dei compiti in classe, meno coinvolti in atti di cyberbullismo, meno distratti e meno portati a procrastinare i compiti assegnati".

