Crocifisso in classe, sì o no? Per il ministro Fioramonti "è meglio una cartina del mondo"

Il neoministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha riaperto la discussione sulla presenza o meno del crocifisso a scuola. "Credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare", ha detto il titolare del ministero di viale Trastevere in un’intervista alla trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Al momento però, ha ammesso il ministro, non c’è nessun provvedimento del governo in merito. "Il crocifisso a scuola è una questione divisiva, che può attendere" ma, ha chiarito, "penso ovviamente ad una visione della scuola laica e che dia spazio a tutti i modi di pensare” e non è nemmeno il caso di affiancare al crocifisso altri simboli di varie religioni: "Eviterei l’accozzaglia diventa altrimenti un mercato". Per Fioramonti sarebbe meglio "appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione" e addirittura sarebbe bene non esporre nemmeno le foto del Capo dello Stato Sergio Mattarela perché, secondo il ministro, "neanche il presidente la vorrebbe".

Crocifisso a scuola, sì o no: la replica delle opposizioni

Le dichiarazioni di Fioramenti non sono piaciute all’opposizione. "Il crocifisso non è un elemento di arredo, ma la testimonianza delle radici del nostro Paese", ha replicato Mariastella Gelmini, ex ministro dell’Istruzione del governo Berlusconi, secondo la quale la presenza del crocifisso in aula "contrariamente a quel che pensa il ministro Fioramonti, non impedisce di esprimersi agli studenti di altre culture e religioni, ma sta lì a ricordare che la laicità che il ministro liberamente rivendica è conseguenza diretta proprio delle radici cristiane dell’Italia e dell’Europa".

"Dopo Toninelli, ora è il ministro Fioramonti a regalarci ogni giorno una perla di saggezza. Dopo le tasse sulle merendine e le assenze per manifestazione giustificate dallo Stato, oggi il ministro dell'Istruzione ci dice che al posto del crocifisso in aula vedrebbe bene 'una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione'. Io invece vedo bene il crocifisso in aula, e la cartina del mondo con richiami alla Costituzione negli uffici del M5S, così imparano dove sta Matera e cosa dice l'art. 1 della Costituzione (la sovranità appartiene al popolo)", ha scritto su Facebook la leader Fdi Giorgia Meloni.

Da Attigliano (Terni), dove si trova per un comizio, si è fatto sentire anche Matteo Salvini: "La nostra cultura, la nostra identità, la nostra storia, in ogni ufficio comunale un crocifisso e guai a chi lo tocca. Soprattutto in una terra come l'Umbria. Ieri sono stato a Cascia e a Norcia e vagli a dire non ci piacciono più Santa Rita e San Benedetto". Su Twitter era stato ancora più tranchant: "Prima l'idea di tassare merendine e bibite, adesso l'idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico?".

Un altro ex ministro dell’Istruzione, Beppe Fioroni (oggi nella direzione nazionale del Pd), si è detto contrario alla proposta di Fioramonti. "So bene la fatica che si affronta a inizio anno scolastico in viale Trastevere. Il ministro, di questi tempi, è sotto pressione: vive, se posso usare questo termine, un piccolo calvario. L'elenco delle urgenze sarebbe troppo lungo. Ci sono ragazzi disabili che non trovano accoglienza, altro che inclusione sociale e investimento sulla cultura. Basterebbe questo a farci riflettere sullo stato della nostra scuola. Il crocifisso nelle aule? Mi sembra opportuno ricordare che duemila anni di storia costituiscono un 'patrimonio indisponibile' dell'Italia in quanto tale".

La sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo

Nel 2011 sul tema si era espressa con una sentenza definitiva la Corte europea dei diritti dell'uomo, sancendo che il crocefisso poteva restare nelle aule delle scuole pubbliche italiane. La Corte aveva assolto l'Italia dall'accusa di violazione dei diritti umani perché, secondo i giudici, non esistono elementi che provino l'influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso in classe.