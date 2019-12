I migliori film di Natale da guardare in famiglia

Natale è il periodo più magico di tutto l'anno, fatto di giornate che scorrono lente da condividere in famiglia e con le persone che amiamo.

Il freddo e il maltempo fanno sì che questi giorni speciali si passino dentro casa al caldo, tra caminetti accesi, decorazioni, luci e dolcetti tipici.

Il modo migliore per trascorrere il Natale a casa è dedicarsi al cinema e alla visione dei migliori film natalizi; scopriamoli insieme.

1. Mamma ho riperso l'aereo - 1992: è uno di quei film che non può mancare a Natale e da guardare in compagnia dei bambini. Protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin, che dopo aver avuto un acceso diverbio con sua mamma ed essere stato mandato a letto senza cena, si risveglia e scopre che i suoi genitori e parenti sono partiti senza di lui.

2. Una poltrona per due - 1983: intramontabile e immancabile, Una poltrona per due è un film da sempre riprodotto in tv durante le feste natalizie. Un vero e proprio cult cinematografico con Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd.

3. Miracolo nella 34esima strada - 1947: una commedia divertente e positiva, dove viene trattata una tematica molto importante, ossia il valore della fantasia in opposizione al mero consumismo.

4. Nightmare before Christmas - 1994: bellissimo e suggestivo cartone ideato dal genio di Tim Burton, dal mood un po' dark ma assolutamente da vedere a Natale.

5. Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato - 2005: più recente e sempre diretto da Tim Burton, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato è un film perfetto da guardare a Natale in compagnia dei bambini.

6. Mary Poppins - 1965: il classico per eccellenza, amato da grandi e piccini, da vedere a Natale tutti insieme.

7. Il Grinch - 2000: con il bravissimo Jim Carrey è un racconto di Natale bellissimo e divertente.

8. A Christmas Carol - 2009: un film tratto dallo splendido racconto di Charles Dickens. Ambientato a Londra durante la vigilia di Natale, un uomo d’affari che odia il Natale, cambierà idea grazie a tre fantasmi che lo accompagneranno in un viaggio tra passato, presente e futuro.