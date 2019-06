Tre caratteristiche di un obiettivo ben formato

Oltre ad essere positivo e specifico, un obiettivo ben formato dovrebbe rispettare altri tre parametri:

Essere sotto il nostro Controllo Attivo

Per fare in modo che un obiettivo sia realizzabile, dobbiamo poter influenzare attivamente il processo.

Il controllo dell’obiettivo può essere diretto, per tutte le attività che rispondono alla nostra volontà ed alle nostre azioni, come decidere quale attività vogliamo svolgere, acquisire le competenze eventualmente necessarie, stabilire la meta di un viaggio.

Il controllo dell’obiettivo può essere indiretto, per tutte le attività che rispondono alla relazione con gli altri.

Ad esempio: in un colloquio di lavoro non possiamo decidere il risultato finale, ma possiamo influenzare positivamente la relazione attraverso la nostra comunicazione.

Essere Ecologico

E cioè in linea con il nostro sistema di valori, personali e professionali.

Ad esempio: se l’onestà è per me un valore fondamentale, non prenderò in considerazione nessuna attività, seppur lucrativa, che preveda infrangere le leggi, morali e istituzionali.

È altrettanto importante che i passi necessari per il raggiungimento del mio obiettivo non influiscano negativamente sulle persone che fanno parte del mio contesto sociale (famiglia, figli, amici, colleghi).

Essere Databile

Si deve fissare una data di inizio ed una data entro la quale l’obiettivo sarà realizzato.

Può essere utile stabilire delle tappe temporali intermedie, a cui riferire dei sotto-obiettivi, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo finale.

Ad esempio: se l’obiettivo finale è essere un avvocato specializzato in diritto del lavoro, potremo stabilire degli obiettivi intermedi, come il numero di esami universitari da superare ogni anno, l’anno in cui conseguiremo il titolo di studio, trovare uno studio legale che si occupi di diritto del lavoro dove svolgere la pratica forense, prepararsi per l’esame di Stato.