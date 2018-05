"Lotta, sei nella volata più importante": il commovente post di Elia Viviani per Agnese

Elia Viviani dedica un post su Facebook ad Agnese Romelli, la giovane ciclista 17enne di Clusone che è stata investita mercoledì pomeriggio a Parre da un suv durante un forte temporale.

La prognosi è ancora riservata, dopo il complicato intervento chirurgico all’ospedale Niguarda di Milano: Agnese è in coma farmacologico.

Agnese, che fa parte della squadra di ciclismo, categoria juniores, del Velo Club Sarnico, ha una gravissima lesione a un avambraccio e varie fratture. Grande appassionata di ciclismo, la giovane aveva assistito all’apertura del Giro d’Italia, a Gerusalemme, insieme al papà. E proprio in quell’occasione era riuscita a fare una foto con Elia Viviani.

Adesso il campione della Quick Step le invia un commovente messaggio sui social: "Questa ragazza qualche giorno fa a Gerusalemme mi ha chiesto a squarciagola una foto, mi sono fermato perché si vedeva che la voleva a tutti i costi, ora Agnese devi ascoltarmi tu, lotta con la stessa determinazione perché sei nella volata più importante. Un abbraccio a te e a tutta la Famiglia".

In tanti su Facebook pensano in queste ore ad Agnese e le inviano messaggi, a partire dalla mamma: "La strada in salita la conosci. Pedala".