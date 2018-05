Allenatore Napoli 2018-2019: chi arriva (se Sarri va via)

Il sogno scudetto sta scivolando via (anche se non tutto è ancora perduto), e anche il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli è un punto di domanda. Il legame che lega il tecnico ex Empoli alla squadra, alla tifoseria e alla città non è in discussione, non lo è mai stato, ma le proposte prestigiose non mancheranno nelle prossime settimane, e Sarri potrebbe decidere di andare a monetizzare altrove, magari all'estero, una carriera che - come lui stesso ha ammesso in più occasioni - non gli ha ancora permesso di togliersi quelle soddisfazioni economiche che ritiene di meritare.

Aurelio De Laurentiis spera di convincerlo a restare, ma non può restare con le mani in mano nell'attesa, e iniziano a circolare i nomi dei possibili sostituti per la panchina del Napoli 2018-2019. Come sempre in questi casi, bisogna fare un minimo di selezione tra le voci più irrealistiche e quelle che appaiono come ipotesi molto più concrete. Il patron starebbe valutando il possibile ritorno di Rafa Benitez, in rotta col Newcastle. A Napoli Benitez ha lasciato un ottimo ricordo, e la qualificazione alla Champions sfumata all'ultima giornata nell'anno dell'addio è stata una delusione passeggera.

Quella che porta a Benitez non è però ovviamente l'unica ipotesi di prestigio riguardante il prossimo allenatore del Napoli. Piace, e non poco, il nome di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria e fautore di un centrocampo a tre che ben si adatta alla rosa attuale dei partenopei. Ha un contratto con la Sampdoria, ma non sarebbe impossibile liberarlo. Il vero nome a sorpresa lo fa però Raffaele Auriemma su 'Radio Crc': l'obiettivo principale del Napoli per la panchina in caso di addio a Sarri ha un nome ben preciso: Carlo Ancelotti.