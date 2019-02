Il grande calcio in streaming con l'anticipo Frosinone-Roma e a seguire lo show del sabato calcistico con Diletta Leotta

Per gli appassionati di sport è in arrivo su DAZN un grande weekend ricco di appuntamenti. La piattaforma di streaming, infatti, trasmetterà oltre 50 eventi, che si potranno seguire live e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, NHL e rugby.

Calcio: spicca la sfida Sarri vs Guardiola nella finale di Carabao Cup

La Serie A su DAZN si apre con l’anticipo di sabato sera, tra Frosinone e Roma: i ciociari, in cerca di punti salvezza, affronteranno in casa la squadra di Di Francesco, in risalita verso la zona Champions. Al termine della partita, spazio a Diletta Gol, lo show condotto da Diletta Leotta, dedicato al sabato calcistico, con approfondimenti, analisi tecniche e interviste esclusive.

Domenica invece sarà la volta del lunch-match Sampdoria-Cagliari, con i blucerchiati, reduci da tre sconfitte consecutive, che cercheranno di riprendere il cammino verso l’Europa. Alle 15.00, invece, il derby emiliano tra Sassuolo e Spal.

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutte le partite del 25esimo turno di Serie BKT, dove il Brescia proverà ad allungare sul Palermo, a riposo in questa giornata, ospitando il Crotone, e la sfida di Serie D, tra il Bari capolista e l’Acireale, al terzo posto in classifica.

Il weekend calcistico su DAZN vedrà anche grandi appuntamenti con il calcio internazionale

Tra tutti, la finale di Carabao Cup tra Chelsea e Manchester City, che DAZN trasmetterà in esclusiva domenica alle 17.30: una partita decisiva, non solo per la vittoria del trofeo ma anche per la panchina di Maurizio Sarri.

Inoltre, gli appassionati potranno seguire anche tutte le partite di Liga spagnola, tra cui Siviglia-Barcellona, sabato alle 16.15, tutta la Ligue 1 francese, oltre a una selezione di match di Ligue 2, Championship inglese e della prima giornata della J1 League giapponese.