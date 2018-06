Calciomercato, è scontro tra Lewandowski e il Bayern Monaco: "Costa 200 milioni"

Il valzer dei bomber gira tutt'intorno a "Lewa". E' lui il più ambito, è lui quello che più si è esposto per cambiare squadra.

Robert Lewandowski, rottura con il Bayern Monaco

Robert Lewandowski e il Bayern Monaco sono ormai ai ferri corti. L'attaccante della nazionale polacca ha cambiato procuratore (ora il suo destino è nelle mani di Pini Zahavi) proprio in vista di un trasferimento. La squadra bavarese non l'ha presa bene, secondo la Bild: "Se il suo agente non ha in mano un'offerta da 200 milioni non alziamo neanche il telefono" sarebbe il messaggio fatto arrivare all'entourage dell'ex Borussia.

Real e United in pole

Secondo Cadena Ser il polacco vorrebbe andare al Real Madrid, le alternative sono Manchester United, Chelsea, PSG, forse anche la Juventus. Lewandowski classe 1988, ha un contratto fino al 2021 con il club bavarese e nell'ultima stagione Lewandowski ha segnato 41 reti (più 5 assist) in 48 presenze.

Anche Higuain non è più incedibile

La Juventus non sembra in grado di partecipare a un'asta, ma la vecchia signora avrebbe intenzione di cedere Higuain in caso di offerte importanti: "Per adesso mi trovo bene e sono felice alla Juventus, mia figlia per adesso crescerà a Torino, ma mi piacerebbe giocare in Premier League" dice il Pipita a Espn dal ritiro di Barcellona dell'Argentina. L'impressione è che ci sia bisogno di aspettare ancora qualche settimana affinchè entri nel vivo il mercato dei bomber.