Calendario Serie A 2019-2020: verso il sorteggio

Grande attesa per il sorteggio del calendario della Serie A 2019-2020: seguiremo come sempre tutto in diretta. Quella che inizierà tra poche settimane sarà una stagione molto intensa e ricca di novità: a partire dalle panchine, con Sarri alla Juventus, Conte all'Inter, Giampaolo al Milan e Fonseca alla Roma. Ma le novità potrebbero riguardare anche la struttuta stessa del calendario della Serie A 2019-20.

Calendario Serie A 2019-2020

La data del sorteggio non è ancora stata ufficialmente comunicata. Con ogni probabilità il calendario della Serie A sarà reso noto lunedì 29 o martedì 30 luglio. Il sorteggio si svolgerà in una location stabilita da Sky, che ha i diritti televisivi del prossimo campionato insieme a Dazn.

La novità più rilevante sarebbe quella di interrompere la storica corrispondenza tra le giornate dei gironi di andata e di ritorno. In pratica, se MIlan-Juventus si gioca alla prima giornata del girone andata, potrebbe non giocarsi alla prima giornata anche nel girone di ritorno. La corrispondenza tra le giornate di andata e quelle di ritorno non esiste ad esempio in Premier League, e potrebbe concretizzarsi in questo modo: doppio sorteggio al momento della compilazione dei calendari (che dovrebbe essere come detto tra 29 o il 30 luglio), che rimescolerebbe le sfide di ogni turno. C'è però una differenza. Se in Inghilterra l'ordine delle partite viene modificato in blocco, con il rimescolamento delle singole giornate, la Serie A potrebbe adottare un girone di ritorno completamente modificato in ogni singola gara: due sorteggi integrali diversi per andata e ritorno. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della Lega.

Serie A 2019-20: soste e turni infrasettimanali

Molte delle date per la prossima stagione sono già state fissate. La Serie A 2020 prenderà il via il 24 agosto e terminerà il 24 maggio, a tre settimane dal via dei campionati europei. La pausa invernale sarà dal 23 dicembre al 4 gennaio. Niente Boxing Day, l'esperimento del calcio a Santo Stefano non ha avuto particolare successo nel nosto Paese. Nel campionato in corso la Serie A era scesa in campo il 22, 26 e 29 dicembre, per poi riprendere il 20 gennaio (col weekend precedente dedicato alla Coppa Italia). Dalla prossima stagione si tornerà all'antico con l'ultima giornata della pausa fissata per il 22 dicembre e il ritorno in campo il 5-6 gennaio. Tre i turni infrasettimanali: 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile. Quattro le soste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo. Come detto, la principale novità è quindi rappresentata dalla rinuncia alle partite durante le vacanze natalizie.

Dove vedere la Serie A 2019-2020 in tv

Le partite della Serie A 2019-2020 sono trasmesse in diretta solo su canali a pagamento. Sono Sky e Dazn le tv di riferimento per il triennio 2018-2021. Sky in particolare trasmette in esclusiva ogni giornata di campionato 7 gare sulle 10 complessive. Per seguire tutte le gare di Serie A su Sky bisogna avere un abbonamento ai pacchetti Sport e Calcio. Con il solo pacchetto Sport si vede una partita ogni turno. Ma su costi e dettagli dei pacchetti Sky per la stagione prossima si attendono ancora chiarimenti e dettagli.

Non solo satellite, perché grazie all'accordo siglato con Mediaset, le partite saranno visibili anche sul Digitale terrestre. Con il nuovo decoder Sky Q, poi, si potrà usufruire del servizio via fibra con la possibilità di godersi le partite anche in risoluzione 4K sui moderni televisori.

Dove vedere la Serie A 2019-2020 in streaming

Per coloro che seguono il calcio non in tv ma in streaming su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go o tramite NOW TV (la tv on-line di Sky). Sul decoder Sky Q sarà infine presente anche l’app Dazn, che permetterà di seguire anche le restanti 3 partite non incluse nel pacchetto Sky: ma è necessario l'ulteriore abbonamento con Dazn.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!