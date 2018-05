Classifica Marcatori Mondiali 2018: chi sono i possibili capocannonieri, occhio a Werner

Mondiali Russia 2018, meno di un mese ai Mondiali di calcio in Russia. Il campionato del mondo che non vedrà l'Italia tra le protagoniste, dopo il clamoroso flop nello spareggio con la Svezia riserverà in ogni caso grande spettacolo.

Le 32 nazionali qualificate sono: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay (Girone A); Portogallo, Spagna, Marocco, Iran (Girone B); Francia, Australia, Perù, Danimarca (Girone C); Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria (Girone D); Brasile, Svizzera, Costarica e Serbia (Girone E); Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud (Girone F); Belgio, Tunisia, Inghilterra, Panama (Girone G); Polonia, Senegal, Colombia, Giappone (Girone H).

Classifica Marcatori Mondiali 2018

In Russia si contenderanno il titolo le migliori squadre del mondo. C'è tanta curiosità anche per vedere chi vincerà la classifica marcatori: troppo facile puntare su Messi e Ronaldo. Secondo i bookmaker in lizza ci sono anche Neymar, Antoine Griezmann, Harry Kane e Alvaro Morata. Ma considerando che la squadra nettamente più forte prima del calcio d'inizio della prima partita è senza dubbio la Germania campione in carica, non sembra davvero da escludere la candidatura del bomber del Lipsia Timo Werner, classe 1996, sul taccuino dei top club di mezza Europa, Real Madrid in primis.

I "cannonieri" dei Mondiali

Per quanto riguarda statistiche e curiosità, fino ad oggi, sono stati 29 i giocatori provenienti da 19 Paesi ad aver avuto l'onore di essere I capocannonieri delle 20 precedenti edizioni della Coppa. L'argentino Guillermo Stabile è stato il primo (8 gol segnati in Uruguay nel 1930) mentre il colombiano James Rodriguez è stato l'ultimo, grazie alle 6 reti in Brasile 2014. E' il francese Just Fontaine a detenere ancora il record per il maggior numero di gol in una sola Coppa del mondo: 13 reti in Svezia nel 1958. Gerd Muller c'è andato vicino - con i suoi 10 gol in Messico nel 1970.