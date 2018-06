Convocati Portogallo Mondiali 2018: tanto talento, non solo Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, certo, ma non solo. All'ombra del fuoriclasse di Madeira è cresciuta una generazione di grandi talenti, a partire da Bernardo Silva, che nel Manchester City di Guardiola si sta guadagnando sempre più spazio.

In porta c'è uno dei migliori interpreti europei del ruolo, Rui Patricio. La qualificazione agli ottavi è l'obiettivo minimo di una squadra che, una volta superati i gironi, può affidarsi a CR7 per sognare in grande.

Convocati Portogallo Mondiali 2018

Portieri: Rui Patrício (Sporting), Beto (Goztepe), A. Lopes (Lione)

Difensori: Bruno Alves (Rangers), Pepe (Besiktas), José Fonte (Dalian Yifang), Cédric Soares (England Southampton), R. Guerreiro (Borussia Dortmund), R. Pereira (Porto), Mario Rui (Napoli), Ruben Dias (Benfica).

Centrocampisti: Joao Moutinho (Monaco), William Carvalho (Sporting), Joao Mario (West Ham United), Bernardo Silva (Manchester City), Adrien Silva (Leicester City), Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca), Bruno Fernandes (Sporting).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Quaresma (Besiktas), André Silva (Milan), Gelson Martins (Sporting), Guedes (Valencia).

Commissario tecnico: Fernando Santos.