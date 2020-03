Coronavirus, lo sport fa i conti con la pandemia: positivi Rugani e Gobert, cosa succede adesso

Non può che fermarsi tutto. Almeno per qualche settimana. Forse per tutta la stagione. Il mondo dello sport fa i conti con la pandemia di coronavirus. C'è la positività al test di Daniele Rugani, difensore della Juventus. Ma anche quella di Rudy Gobert, star della Nba.

Coloro che tra bianconeri e nerazzurri, che si sono affrontati pochi giorni fa, sono entrati in contatto con Rugani dovrebbero andare in quarantena. Rugani ha giocato titolare contro il Brescia il 16 febbraio e la Spal il 22 febbraio, era invece in panchina a Lione in Champions League il 26 febbraio e con l'Inter l'8 marzo. Tutte le squadre sono state avvisate.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie — Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020

Impossibile fare previsioni al momento, ma anche le competizioni europee, Champions League ed Europa League, potrebbero andare verso lo stop nei prossimi giorni: sarà la Uefa a dover scegliere se continuare fino in fondo.

Non tutti hanno compreso quanto sia seria sia la situazione all'estero. Ieri a Parigi dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund - partita giocata a porte chiuse - centinaia di tifosi del Psg hanno festeggiato in massa fuori dallo stadio.

PSG fans outside the Parc des Princes supporting their side tonight even though the match is played behind closed doors. 🏟❌ pic.twitter.com/Ir1Gj2ikPl — Football Tweet (@Football__Tweet) March 11, 2020

Gli Europei di calcio della prossima estate sono a rischio, così come le Olimpiadi di Tokyo. Entrambe le competizioni potrebbero essere non cancellate ma rinviate di un anno.

Il campionato di calcio di Serie A potrebbe ripartire sabato 4 aprile, ma siamo davvero nel campo delle ipotesi.

La MotoGp ha posticipato ancora il suo debutto: salta l'Argentina, prima gara prevista il 3 maggio a Jerez (fino a nuovo ordine).

Coronavirus, Nba sospende la stagione: Gobert positivo

L'Nba, la lega professionistica di basket statunitense, ha sospeso la regular season negli Usa dopo che Rudy Gobert, centro francese degli, Utah Jazz è risultato positivo al coronavirus.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

La positività del francese è stata comunicata un paio d'ore prima dell'inizio della partita tra Jazz e Thunder. Gobert non era presente alla Chesapeake Energy Arena perché già in quarantena preventiva. Le squadre che hanno incontrato i Jazz negli scorsi giorni stanno adottando tutte le misure del caso.