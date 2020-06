Serie A e coronavirus, cosa succede in caso di nuovo stop

Ad inizio mese la Lega Serie A ha pubblicato il nuovo calendario per la ripresa del campionato, che avverrà il prossimo 20 giugno con il primo match del post lockdown che sarà Torino-Parma. Secondo le nuove date il campionato dovrebbe concludersi il prossimo 2 agosto, ma cosa potrebbe succedere se il calcio fosse costretto a fermarsi a causa di una nuova emergenza coronavirus?

Serie A, in caso di nuovo stop playoff e playout: algoritmo ''ultima spiaggia''

Nel caso in cui non si riuscisse a portare a termine la stagione come previsto dal nuovo calendario, ci sarà un piano B, quello che prevede playoff e playout, nel caso in cui fosse possibile reperire delle date utili per giocare. Altrimenti entrerebbe in gioco il piano C, quello in cui sarà l'algoritmo a decidere tutto.

La linea dettata dal presidente Gabriele Gravina è stata approvata dal Consiglio Federale della Figc.Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contro, sono state approvate le linee guida proposte dal presidente federale da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato: in caso di necessità, l’algoritmo servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. Rispettato in primis il merito sportivo, come richiesto dalla Uefa e Lega calcio. Poi, nel caso di un nuovo stop e se fosse comunque possibile riprendere con date utili, allora si procederebbe con playoff e playout, altrimenti si andrebbe alla classifica con criterio correttivo, l’algoritmo appunto.

Serie A, come funziona l'algoritmo

Ma come funzionerebbe? Al di là della formula, all'apparenza incomprensibile, questo algoritmo, che potrebbe decidere i verdetti della Serie A nel caso in cui non si potesse più giocare, tiene conto degli attuali punti in classifica, a cui somma, in base alla media punti delle partite in casa e in trasferta, i punti relativi ai match ancora da disputare.

La Figc ha anche ricordato che al momento non sarebbe possibile calcolare algoritmicamente la classifica della Serie A perché "l'applicazione dell'algoritmo è limitata ai soli tornei che fanno registrare un percorso di ripresa non inferiore a tre turni di campionato". Alla luce di questo particolare, per poter formulare una classifica calcolata con l'algoritmo sarà necessario giocare almeno i recuperi della sesta giornata, previsti per il 20 giugno, e i due turni successivi.