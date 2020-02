Schumacher, dinastia infinita: il nipote David correrà in Formula 3

Mick Schumacher, il figlio del campionissimo, è già entrato nell'orbita Ferrari e il 2020 sarà decisivo per la sua carriera. Ma in famiglia c'è anche un altro talento purissimo. Stiamo parlando di David Schumacher, figlio di Ralf (il fratello di Micheal con 10 anni di Formula 1 tra Jordan, Williams e Toyota, in carriera ha vinto 6 Gran Premi). Il nipote di Michael e cugino di Mick correrà stabilmente in Formula 3 nella stagione ormai alle porte. E' stato messo sotto contratto a tempo pieno dal team Charouz. Nella scorsa stagione ha dato spettacolo nella Formula Regional European, 4 vittorie e 5 pole position.

David Schumacher, figlio di Ralf, in Formula 3

"Sono molto felice di questa opportunità - ha commentato David Schumacher - Posso correre a tempo pieno in Fia Formula 3 dopo che ho corso due eventi singoli la passata stagione, una sorta di preparazione per il 2020. Devo dire che quell'esperienza mi ha fatto conoscere meglio l'auto e speriamo di ottenere risultati sempre migliori". Un salto di qualità lo deve fare anche Mick Schumacher, vincitore del campionato europeo di F3 nel 2018 ma abbastanza discontinuo e sottotono nella scorsa stagione di F2, nella quale ha vinto una sola gara, Sprint, a Budapest. Troppo importante per Mick non rimanere a lungo nelle categorie inferiori dell'automobilismo: il suo obiettivo, per ora un sogno, è la Formula 1. Deve dimostrare il più possibile già nel 2020.

Schumacher, la dinastia continua.