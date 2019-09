Nasce l'Europa Conference League: come funzionerà la "terza coppa"

La notizia era già nell'aria: dal 2021 prenderà piede la terza competizione Uefa, da aggiungere alla Champions League e all'Europa League. Dall'ultimo meeting Uefa avvenuto a Lubiana è stato ufficializzato il nome di questa nuova coppa, che si chiamerà Uefa Europa Conference League. La nuova competizione avrà l'obiettivo di coinvolgere le squadre dei Paesi che difficilmente riescono a prendere parte al grande calcio europeo, oltre a quelle meno blasonate dei principali campionati.

Europa Conference League, come funzionerà

Oltre al nome, l'Uefa ha rivelato qualche dettaglio sulla formula, che sarà prevalentemente strutturata come la Champions e l'Europa League. La fase finale vedrà partecipare 32 squadre divise in otto gironi da quattro, a cui seguiranno ottavi, quarti, semifinali e finale.

L'unica differenza con l'Europa League sarà un ulteriore turno ad eliminazione prima degli ottavi di finale, in cui si scontreranno le secondo di ciascun gruppo di Europa Conference League e le terze classificate nei turni di Europa League. Per l'Italia dovrebbe partecipare la squadra che si classificherà sesta o settima in serie A. Il vincitore dell'Europa Conference League avrà il diritto di partecipare all'Europa League nella stagione successiva. Quando si giocherà? Sempre il giovedì, motivo per cui potrebbero cambiare le fasce orarie dell'Europa League, che potranno essere anticipate fino alle 16:30. I match della nuova competizione si giocheranno di giovedì alle 18.45 e 21.00.