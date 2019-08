F1 oggi in tv: orari diretta Sky e differita Tv8 del Gp di Ungheria 2019

Dopo la pazza gara di Hockeinem il circus della F1 torna in Ungheria. Oggi sul circuito dell'Hungaroring si correrà la dodicesima gara del mondiale (in basso orari e informazioni per vederla in diretta tv e in streaming). Come sempre occhi puntati sulla Ferrari. In Germania il primo a tagliare il traguardo è stato Max Verstappen su Redbull mentre i due piloti della rossa hanno avuto alterne fortune. Charles Leclerc, partito dalla decima posizione, è uscito fuori di strada quando aveva buone possibilità di agguantare il comando della gara. Complice la pioggia Vettel è stato invece autore di un’entuasiasmante rimonta: partito in fondo alla griglia a causa di problemi tecnici in qualifica è arrivato al traguardo secondo.

Formula 1, Gp di Ungheria: Verstappen in pole

Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Ungheria, dodicesima tappa del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull ha stampato il tempo di 1'14''572, nuovo record della pista, beffando per appena 18 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas che scatterà con lui dalla prima fila. Per Verstappen è la prima pole in carriera. Terzo l'inglese Lewis Hamilton con l'altra Mercedes, quarto Charles Leclerc con la Ferrari nonostante l'incidente nella Q1. Sebastian Vettel con l'altra Rossa si è piazzato quinto e partirà dalla terza fila. Dalla terza fila al fianco di Vettel scatterà il francese Pierre Gasly con l'altra Red Bull. Alle loro spalle, le due McLaren del britannico Lando Norris e dello spagnolo Carlos Sainz. La top ten è completata da Romain Grosjean con la Haas e da Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi, eliminato nella Q2, partirà dalla 14esima posizione in griglia.

Formula 1, la classifica piloti: Hamilton resta il primo della classe

In classifica Lewis Hamilton resta saldamente al comando anche se rispetto alla settima scorsa fa il suo vantaggio su Verstappen (3°) si è assottigliato. L’inglese guida le danze con 229 punti, secondo c’è Bottas a 184, seguito dall’olandese della Redbull con 162 punti. Il margine di Hamilton dunque è ancora piuttosto ampio. Vettel e Leclerc inseguono invece con 141 e 120 punti. La Ferrari peraltro deve ancora trovare la prima vittoria stagionale. Finora sui circuiti in cui la rossa è stata più veloce è mancata anche un po’ di fortuna, poi qualche errore di troppo (dei piloti come del muretto) ha fatto il resto.

Gp di Ungheria, come vederlo in streaming

La gara sarà trasmessa anche in streaming sul servizio SkyGo (a pagamento) o in differita alle 18 sul sito di Tv8.