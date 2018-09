F1, oggi il Gp di Singapore: come vederlo in tv (orari Sky e Tv8)

Riecco la Formula 1. Oggi, 16 settembre, si correrà il Gp di Singapore, quindicesimo appuntamento di una stagione che si avvia verso la fase conclusiva. Il Gp sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in differita su Tv8 (niente diretta tv in chiaro questa volta, gli orari si possono consultare in fondo all’articolo).

Per la Ferrari non è un buon periodo. Il Gp di Monza, dove a dispetto dei pronostici e della prima fila tutta rossa ha trionfato di nuovo Hamilton, ha lasciato il segno. La scuderia del Cavallino ha ora 25 punti in meno della Mercedes in classifica costruttori. Ma è soprattutto il morale di Vettel ad essere a terra. L’ennesimo errore commesso in questa stagione potrebbe aver messo la parola fine sulle speranze mondiali. Mai dire mai, certo, ma i 30 punti di distacco accumulati nei confronti del rivale inglese a questo punto della stagione non sono pochi.

Gp di Singapore, i problemi in casa Ferrari

E non è tutto. Quello di Singapore sarà il primo Gp da separato in casa per Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese è stato infatti sostituito dal giovanissimo Charles Leclerc, pilota ventenne che si è già laureato campione della GP3 nel 2016 e della Formula 2 nel 2017. Dal 2018 corre in Formula 1 per il team Sauber con il numero 16, viene considerato uno dei piloti più promettenti del panorama automobilistico e ha già fatto sapere che se la Ferrari resterà competitiva intende lottare per il titolo.

Per Raikkonen è indubbiamente un addio amaro. "Penso che sappiate già tutto. Cosa volete sapere? E' stato già detto tutto, ma non è stata una decisione mia, l'esito è quello che avete visto" ha commentato laconico l’ormai ex ferrarista.

Insomma quello di Singapore per la rossa si annuncia come un week end difficile. Ma come sempre l’ultima parola la dirà solo la pista. Vediamo allora gli orari del Gp di Singapore:

F1, Gp di Singapore: orari e diretta tv

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky SportF1 HD. Il semaforo verde scatterà alle 14.10. L’emittente Tv8 trasmetterà il Gp in differita alle 21.15 (qui il link per vederla in streaming, sempre in differita).