Formula 1, a Silverstone Hamilton grande favorito: orari di prove e qualifiche

Lewis Hamilton è stato il più veloce al termine delle prime prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, decima prova del mondiale di Formula1 in programma domenica sul circuito di Silverstone. Il pilota britannico della Mercedes ha chiuso in 1'27"487, precedendo il compagno di squadra Bottas (1'27"854) e il ferrarista Sebastien Vettel (1'27"998). Quarto tempo per Daniel Ricciardo su Red Bull (1'28"144), quinto l'altro ferrarista Kimi Raikkonen che ha chiuso in 1'28"218, sesto Max Verstappen (1'28"325).

Hamilton è il grande favorito

Lewis qui ha vinto nelle ultime 4 edizioni. "Sesta vittoria qui? E' la stessa cosa ogni anno - dice - per me è il GP di casa e il più speciale. Anche guardando le repliche dello scorso anno, osservare i fan è stupendo. E poi c'è il meteo, mai così bello. E siamo anche in lotta per il Mondiale di calcio. Sarebbe bello vincere e tornare in testa al Mondiale qui. Dal 2007 essere qui vincitore è un qualcosa di speciale. Sarà un weekend difficile, speravamo in Austria di avere qualcosa di diverso ma questo non intacca il nostro morale. Siamo più uiniti che mai. Macchine analizzate subito dopo la gara e abbiamo fatto di tutto per evitare simili problemi in futuro".

Sull'affidabilità della Mercedes aggiunge: "La pressione rende le cose più difficili e tutti hanno perso punti, anche Ferrari e Red Bull. Non so cosa accadrà d'ora in avanti, ma sono certo che dietro di me c'è il miglior team di strateghi. Spero sia affidabile la macchina, ma questo pensiero non mi ostacolerà e il team farà di tutto". Poi si lascia andare a uno sguardo al Mondiale di calcio. "Spero di poter vedere la partita sabato. Si può trattare la cosa se dovessi essere in conferenza? Spero di sì. Mi sono preso una una giornata libera per il giorno della finale" .

Formula 1, Orari Gp Silverstone 2018

Venerdì 6 luglio:

Prove libere 1: 11.00-12:30 - diretta su Sky SportF1 HD

Prove libere 2: 15.00-16:30 - diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 7 luglio:

Prove libere 3: 12:00-13:00 - diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 15:00-16:00 - diretta su Sky SportF1 HD

19:00 - Differita su TV8

Domenica 8 luglio:

Gran Premio: ore 15:10 - diretta su Sky SportF1 HD

ore 21:30 - Differita su TV8