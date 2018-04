"Grazie, abbracci": il saluto dall'ospedale di Francesco, il meccanico Ferrari investito

"L'operazione è andata bene. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Solo un grande GRAZIE. Abbracci". Francesco Cigarini, il meccanico Ferrari investito da Kimi Raikkonen durante il suo secondo pit-stop nel corso del 35° giro del Gran Premio del Bahrain, rassicura tutti sulle sue condizioni con un post su Instagram in cui appare sorridente sul letto dell'ospedale di Manama dopo l'intervento in seguito alla frattura di tibia e perone.

Anche il vincitore Seb Vettel ha avuto un pensiero per il meccanico subito dopo il suo splendido successo: "Vincere in questo modo ha un sapore speciale - ha detto a caldo il campione tedesco -, ma soffriamo per Francesco che si è fatto male al cambio gomme: speriamo possa riprendersi presto, qualsiasi altra cosa viene dopo". Per l'incidente la Ferrari è stata anche multata di 50 mila euro per l'unsafe release e il Cavallino dovrà anche rispondere alla Fia sull'accaduto perché è stata aperta un'indagine da parte dei commissari tecnici.