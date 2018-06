Mondiali 2018, Francia-Australia: dove vederla in tv e streaming

Francia e Australia scendono in campo alle 12 a Kazan per il loro esordio nel mondiale di Russia. I "galletti" arrivano a questa Coppa del Mondo con grandi ambizioni: sono in tanti a considerarli molto più di una mina vagante. Impossibile sottovalutare una squadra con fenomeni del calibro di Griezmann, Pogba e Mbappè.

Francia-Australia in tv e streaming

La partita in tv sarà trasmessa in diretta da Italia 1 e Italia 1 HD. Tutti i mondiali vengono trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset.

Tutte le partite della Coppa del Mondo sono visibili in streaming gratuitamente e legalmente, come vi abbiamo spiegato in questa guida: COME VEDERE I MONDIALI IN STREAMING

Francia-Australia probabili formazioni

Francia (4-3-1-2): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kante, Matuidi: Griezmann: Mbappe, Dembele. All. Deschamps

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Salinsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric. All. Van Marwijk