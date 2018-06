Golovin-Juventus, un matrimonio che "s'ha da fare": ma il Cska non fa sconti

Aleksandr Golovin e la Juventus, un matrimonio che "s'ha da fare". Almeno per chi crede nel destino. Circola molto in queste ore sui social una foto del talento del Cska con la casacca bianconera da bambino.

Il centrocampista della nazionale russa ha impressionato nella prima partita contro la non irresistibile Arabia Saudita: due assist e un gol di pura classe. Marotta gli ha messo da tempo gli occhi addosso, e le prestazioni del classe 1996 potrebbero far salire il prezzo del cartellino nelle prossime settimane.

Lui intanto apre alla Juve: “Mi fa piacere che una squadra così forte si interessi a me. In Serie A ci sono molti giocatori bravi ma il più creativo e il più forte penso sia Dybala”. Il Cska non farà sconti: 25 milioni, prendere o lasciare.