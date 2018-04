Gp Azerbaijan: a Baku vince Hamilton, Vettel solo quarto

Lewis Hamilton vince il Gp d'Azerbaijan, quarta prova stagionale del mondiale di F1. Sul circuito cittadino di Baku l'inglese della Mercedes conquista il primo successo stagionale, il 63° in carriera e passa anche in testa al mondiale. Alle spalle del 4 volte iridato la Ferrari del finlandese Kimi Raikkonen e la Force India del messicano Sergio Perez.

Quarto posto per l'altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel che paga l'errore in frenata a 4 giri dalla fine: nel tentativo di superare il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che era al comando della corsa il pilota di Heppenhein finisce largo e perde tre posizioni.

Gara sfortunatissima per Bottas che butta via la vittoria per una foratura a due giri dalla fine che lo costringe al ritiro. Quinto posto per lo spagnolo della Renault Carlos Sainz che si lascia alle spalle il monegasco Charles Leclerc con l'Alfa Romeo Sauber e il connazionale della McLaren Fernando Alonso. A completare la top ten il canadese della Williams Lance Stroll, il belga della McLaren Stoffel Vandoorne e il neozelandese della Toro Rosso Brendon Hartley. Hamilton torna in vetta al mondiale con 70 punti, 4 in più di Vettel e 22 in più di Raikkonen. Nella classifica costruttori guida la Ferrari con 114 punti, contro i 110 della Mercedes.