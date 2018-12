L'inter a lezione di freccette per promuovere il World Darts Championship

Un allenamento davvero d'eccezione quello di alcuni giocatori dell'Inter, protagonisti della prima parte del video INTER VS DARTS: THE DAZN CHALLENGE, realizzato da DAZN in collaborazione con il club di calcio milanese per promuovere il World Darts Championship, trasmesso live sulla piattaforma di streaming dal 13 dicembre al 1 gennaio 2019, giornata della finalissima.

Siamo alla Pinetina. Giordano Reale, campione Italiano Darts a squadre nel 1997 e nel 2015, e Roberto Marchesi, entrambi commentatori di DAZN, incontrano tre campioni della squadra comodamente seduti sul divano dopo il duro allenamento: Keita Balde, Matias Vecino e Matteo Politano. Reale appende un bersaglio e racconta ai ragazzi le basi di questo sport. Comincia la partita e il divertimento tra tiri sballatissimi e colpi di fortuna, mentre Marchesi racconta la gara come fosse una telecronaca. Ad assistere alla sfida Marcelo Brozovic, grandissimo appassionato di freccette - e, tra l'altro, proprietario di Epic Brozo, un dart club nella sua città natale - che, divertito dalla performance dei compagni, li invita a seguirlo.

Si deduce dunque che la Challenge non è finita. Nei prossimi giorni, su DAZN, arriverà la seconda parte del video con ulteriori sorprese.